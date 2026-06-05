Monrovia Library annual patron survey, May 29–June 30
Summer Concerts in the Park, Sundays May 31–Aug. 9
LEGO free play at the Library on June 5
SPOT teen program at Library Park, June 5–Aug. 7
Summer Reading Kickoff Party at the Library, June 6
Create crafts inspired by video game heroes, June 8
Monrovia High School pool open to public June 8–July 31
VFW Post 2070 BBQ & Car Show, June 13
Summer Solstice Garden Party, June 20
San Gabriel Valley Choral Company Celebrates 30th Anniversary June 20
Peace Camp at OASIS, June 22–26
Fire Resilient Gardening workshop June 27
- Brad Haugaard
No comments:
Post a Comment