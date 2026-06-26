Monrovia Library annual patron survey, May 29–June 30
Summer Concerts in the Park, Sundays May 31–Aug. 9
SPOT teen program at Library Park, June 5–Aug. 7
Monrovia High School pool open to public June 8–July 31
Fire Resilient Gardening workshop June 27
Music Trivia and Karaoke at Library, June 27
Sensory-Friendly Morning for Neurodivergent Children, June 27
Monrovia Canyon Park Family Hike and Campout, June 27-28
Cold Duck summer concert at Station Square Park, June 28
Monrovia Music Fest at Library Park, June 28
Arthur Blair Historic Inn Grand Opening July 4 in Monrovia
4th of July celebration at Library Park - concert at 7:30, fireworks at 9 p.m.
- Brad Haugaard
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