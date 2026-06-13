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Music Trivia and Karaoke at Library, June 27


Music trivia and karaoke at the Library on Saturday, June 27, from 2 to 3:30 p.m. for adults. Music trivia, followed by karaoke, and snacks. No registration required. Details

- Brad Haugaard

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