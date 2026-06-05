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Monrovia Garden Club 2026 Garden Award winners


Here are the winners on fhe Monrovia Garden Club's annual Garden Awards:

  • Laura Lopez and Bob Shonborn, 339 Stedman Place
  • Debra and Christopher Mathers, 264 N. Primrose Avenue
  • The Feik Family
  • Stewart and Patricia Roy, 608 W. Hillcrest Blvd.
  • David and Kimberly Van Horsen, 620 Bradbury Road
  • Eddie Rogers and Carey McIntosh, 737 E. Lime Avenue
  • Jennifer MacDonald, 324 W. Lime Avenue
  • Thomas-Patel Family, 1922 Graydon Avenue
  • DeAnn Petteruto, 1035 E. Huntington Drive
  • Norm Haley, Harding Court, 401 E. Foothill Blvd.

- Brad Haugaard
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