Monrovia Garden Club 2026 Garden Award winners

Here are the winners on fhe Monrovia Garden Club's annual Garden Awards:
- Laura Lopez and Bob Shonborn, 339 Stedman Place
- Debra and Christopher Mathers, 264 N. Primrose Avenue
- The Feik Family
- Stewart and Patricia Roy, 608 W. Hillcrest Blvd.
- David and Kimberly Van Horsen, 620 Bradbury Road
- Eddie Rogers and Carey McIntosh, 737 E. Lime Avenue
- Jennifer MacDonald, 324 W. Lime Avenue
- Thomas-Patel Family, 1922 Graydon Avenue
- DeAnn Petteruto, 1035 E. Huntington Drive
- Norm Haley, Harding Court, 401 E. Foothill Blvd.
- Brad Haugaard
No comments:
Post a Comment