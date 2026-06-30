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Model for 'Uncle Sam" lived in Monrovia


A man named Walter Botts was the model for the famous Uncle Sam in the "I Want You" poster. Botts lived in Monrovia from 1955 to 1961. Details

- Brad Haugaard

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