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Model for 'Uncle Sam" lived in Monrovia
A man named Walter Botts was the model for the famous Uncle Sam in the "I Want You" poster. Botts lived in Monrovia from 1955 to 1961.
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- Brad Haugaard
at
6/30/2026
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