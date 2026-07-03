Summer Concerts in the Park, Sundays May 31–Aug. 9
SPOT teen program at Library Park, June 5–Aug. 7
Monrovia High School pool open to public June 8–July 31
Arthur Blair Historic Inn Grand Opening July 4 in Monrovia
Free 4th of July concert and fireworks at Library Park, July 4
Watch Party, US vs Belgium, July 6
Kids Craft in Canyon Park July 18
Foothill Unity Center Back-to-School event July 29
4th of July celebration at Library Park - concert at 7:30, fireworks at 9 p.m.
- Brad Haugaard
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