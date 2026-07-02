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Dinner at Knight Cap


Dinner at Knight Cap, the Mexican-style restaurant on the east side of Myrtle just south of Lime. Got the Tacos for $13 and a beer for $8. Very tasty. 

- Brad Haugaard
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