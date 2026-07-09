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Dinner at Cafe Mundial
Dinner at Cafe Mundial, on the east side of Myrtle, just north of Colorado. Got the Bolognese pasta (ground beef, pork, and Pappardelle noodles in a marinara sauce) for $24, and a beer for $7. Very nice.
- Brad Haugaard
at
7/09/2026
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