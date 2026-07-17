Movies in the Park summer series kicks off July 18 at Station Square Park

Monrovia's free Movies in the Park series begins July 18 with a free screening of Disney's "Cars" at Station Square Park, 1629 S. Myrtle Ave. Here's the schedule:
July 18 – Cars, Station Square Park (1629 S. Myrtle Ave.)
July 25 – The Super Mario Galaxy Movie, Julian Fisher Park (915 S. California Ave.)
Aug. 1 – Lilo & Stitch (2025), Library Park (321 S. Myrtle Ave.)
Aug. 8 – Wicked: For Good, Recreation Park (620 S. Shamrock Ave.)
Bring a blanket or chairs.
- Brad Haugaard
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