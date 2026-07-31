Summer Concerts in the Park, Sundays May 31–Aug. 9
SPOT teen program at Library Park, June 5–Aug. 7
Monrovia High School pool open to public June 8–July 31
Centre Stage presents '13 The Musical,' July 16–19, and 'Honk! Jr.,' July 30–Aug. 1
Pasadena Humane Waives Adoption Fees for Dogs and Cats July 31–Aug. 9
Household Hazardous Waste Collection Aug. 1 at Santa Anita Race Track
Hope After the Hurt of abortion or sexual abuse event, Aug. 1
Upstream band - reggae, Soca and Carribean music - at Library Park, Sunday, August 2
Teen activity: Creating with air-dry clay, Aug. 3
Adult Craft Night at the Library, Aug. 4
Free Backpack Giveaway for Monrovia elementary students Aug. 7
Back to School giveaway Aug. 8
Spiderman Craft Party at the Library, Aug. 8
Yarn and Fabric Hangout at the Library, Aug. 11
- Brad Haugaard
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