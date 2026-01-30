News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Black History Month kickoff film at Monrovia High


There will be a Black History Month centennial kickoff and documentary screening at Monrovia High auditorium Sunday, Feb. 1, 2 to 4 p.m.  Features a community screening of "100 Years from Mississippi." Open to the public.

- Brad Haugaard

