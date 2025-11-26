News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Monrovia History Library Catalog Monrovia Now for cellphones My Posts RSS feed About MonroviaNow

Horse-drawn carriage rides set for Sundays in December


There will be horse-drawn carriage rides in Old Town on Sundays in December, Dec. 7 to 21, from 3 to 6 p.m. Cost is $5 per person, or free with a same-day $25 Old Town purchase and receipt.

- Brad Haugaard

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)
Experimental. try to get to work on mobile devices