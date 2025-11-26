News: brad.haugaard@gmail.com •
Horse-drawn carriage rides set for Sundays in December
There will be horse-drawn carriage rides in Old Town on Sundays in December, Dec. 7 to 21, from 3 to 6 p.m. Cost is $5 per person, or free with a same-day $25 Old Town purchase and receipt.
- Brad Haugaard
11/26/2025
