News: brad.haugaard@gmail.com •
Restaurants
•
Library Activities
•
Facebook
•
X
•
More...
History
Library Catalog
Monrovia Now for cellphones
My Posts
RSS feed
2025 Monrovia Christmas tree ornament now available
The 2025 Christmas ornament, "Monrovia Merriment," by Karen Drylie, is now available at City Hall or the
Monrovia Store
for $17. The double-sided ceramic keepsake features Library Park fountain.
- Brad Haugaard
at
11/21/2025
No comments:
Post a Comment
Newer Post
Older Post
Home
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment