2025 Monrovia Christmas tree ornament now available

The 2025 Christmas ornament, "Monrovia Merriment," by Karen Drylie, is now available at City Hall or the Monrovia Store for $17. The double-sided ceramic keepsake features Library Park fountain. 

- Brad Haugaard

