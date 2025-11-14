News: brad.haugaard@gmail.com •
Monrovia Christmas Parade Dec. 4
The Monrovia Christmas parade will be on Thursday, Dec. 4 at 7 p.m., along Myrtle through Old Town. Local groups - schools, businesses, and organizations - are welcome to participate. Application form
here
.
- Brad Haugaard
at
11/14/2025
