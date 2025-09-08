Here are the winners of the Fountain to the Falls Run/Walk:
Overall Male
Ben Collins
Overall Female
Christine Glaser
Male 9-14
1st Roland Ludwig
2nd Julian Romo
3rd Jayden Lara
Female 9-14
1st Alena Kouzin
2nd Olivia Rose
3rd Cordova Rose
Male 15-19
1st Michael Lov
2nd Isaiah Orozco
3rd No Entry
Female 15-19
1st No Entry
2nd No Entry
3rd No Entry
Male 20-29
1st Blake Timmerman
2nd Jayro Queme
3rd Andres Orozco
Female 20-29
1st Karen Parga
2nd Marissa Flynn
3rd Lindsey Perry
Male 30-39
1st David Louie
2nd Kevin Yokota
3rd Erik Miron
Female 30-39
1st Christine Glaser
2nd Christina Miller
3rd Valeria Romero
Male 40-49
1st Ben Collins
2nd Morgen DuRose
3rd Anthony Wu
Female 40-49
1st Katey Cabrera
2nd Elie Stone
3rd Julia Hejl
Male 50-59
1st Eric Triplett
2nd Eric Hammes
3rd Donald Choy
Female 50-59
1st Kimberly Gero
2nd Emma Green
3rd Lisa Taylor
Male 60- over
1st Greg Muir
2nd Jonathan Luff
3rd Thomas Silva
Female 60-over
1st Laura Wiles
2nd Silvia De La Rosa
3rd Robin Muir
- Brad Haugaard
