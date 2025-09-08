News: brad.haugaard@gmail.com   •  Restaurants   •  Library Catalog   •  Library Activities  •  History   •  Facebook / X / RSS

Winners of the Fountain to the Falls Run/Walk

Here are the winners of the Fountain to the Falls Run/Walk:

Overall Male

Ben Collins

 

Overall Female

Christine Glaser

 

Male 9-14

1st Roland Ludwig

2nd Julian Romo

3rd Jayden Lara

 

Female 9-14

1st Alena Kouzin

2nd Olivia Rose

3rd Cordova Rose

 

Male 15-19

1st Michael Lov

2nd Isaiah Orozco

3rd No Entry

 

Female 15-19

1st No Entry

2nd No Entry

3rd No Entry

 

Male 20-29

1st Blake Timmerman

2nd Jayro Queme

3rd Andres Orozco

 

Female 20-29

1st Karen Parga

2nd Marissa Flynn

3rd Lindsey Perry

 

Male 30-39

1st David Louie

2nd Kevin Yokota

3rd Erik Miron

 

Female 30-39

1st Christine Glaser

2nd Christina Miller

3rd Valeria Romero

 

Male 40-49

1st Ben Collins

2nd Morgen DuRose

3rd Anthony Wu

 

Female 40-49

1st Katey Cabrera

2nd Elie Stone

3rd Julia Hejl

 

Male 50-59

1st Eric Triplett

2nd Eric Hammes

3rd Donald Choy

 

Female 50-59

1st Kimberly Gero

2nd Emma Green

3rd Lisa Taylor

 

Male 60- over

1st Greg Muir

2nd Jonathan Luff

3rd Thomas Silva

 

Female 60-over

1st Laura Wiles

2nd Silvia De La Rosa

3rd Robin Muir


Brad Haugaard

