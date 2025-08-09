News: brad.haugaard@gmail.com   •  Restaurants   •  Library Catalog   •  Library Activities  •  History   •  Facebook / X / RSS

Teen Game Hangout August 15 at Library


Teen Game Hangout. Friday, August 15, 3 to 5 p.m., Library Community Room. Nintendo Switch games (Mario Kart, Smash Ultimate), Beyblades, and board games. Snacks provided. Drop-in. Grades 7-12. Details.

- Brad Haugaard

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)