News: brad.haugaard@gmail.com   •  Restaurants   •  Library Catalog   •  Library Activities  •  History   •  Facebook / X / RSS

Hop Secret to host beer garden at street fair


Hop Secret Brewing Company will host a Beer Garden at the Street Fair & Market on the 700 block of Myrtle beginning Friday, August 22. Adults 21 and over can enjoy local craft beers in a designated area. 

- Brad Haugaard

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)