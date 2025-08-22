News: brad.haugaard@gmail.com •
Hop Secret to host beer garden at street fair
Hop Secret Brewing Company will host a Beer Garden at the Street Fair & Market on the 700 block of Myrtle beginning Friday, August 22. Adults 21 and over can enjoy local craft beers in a designated area.
- Brad Haugaard
8/22/2025
