Trivia Night for adults at Library, Jan. 9


Movie Trivia Night for adults, Jan. 9 from 5:30 to 7 p.m. in the Library Community Room. Test your knowledge on pop culture, science, and movies. Includes snacks, prizes, and a raffle.  Registration required. Details.

- Brad Haugaard

