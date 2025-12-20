News: brad.haugaard@gmail.com •
Trivia Night for adults at Library, Jan. 9
Movie Trivia Night for adults, Jan. 9 from 5:30 to 7 p.m. in the Library Community Room. Test your knowledge on pop culture, science, and movies. Includes snacks, prizes, and a raffle. Registration required.
Brad Haugaard
12/20/2025
