Gravel bags and gravel available starting Dec. 22
With rain predicted for next week, the city is providing gravel bins and bags at Recreation Park (620 S Shamrock Ave) beginning Monday, Dec. 22 at 3 p.m. First-come, first-served.
- Brad Haugaard
at
12/19/2025
