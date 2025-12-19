News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Monrovia History Library Catalog Monrovia Now for cellphones My Posts RSS feed About MonroviaNow

Gravel bags and gravel available starting Dec. 22

With rain predicted for next week, the city is providing gravel bins and bags at Recreation Park (620 S Shamrock Ave) beginning Monday, Dec. 22 at 3 p.m. First-come, first-served.

- Brad Haugaard

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)
Experimental. try to get to work on mobile devices