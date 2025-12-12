News: brad.haugaard@gmail.com •
Restaurants
•
Library Activities
•
Facebook
•
X
•
More...
Monrovia History
Library Catalog
Monrovia Now for cellphones
My Posts
RSS feed
About MonroviaNow
Art Night at Grey & Cash Dec. 12
The Monrovia Association of Fine Arts hosts an evening of local art and coffee at Grey & Cash, 425 S Myrtle Ave, on Dec. 12 from 6 to 9 p.m. For more information, email christine@monroviafinearts.org or call 483‑0560.
- Brad Haugaard
at
12/12/2025
No comments:
Post a Comment
Newer Post
Older Post
Home
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment