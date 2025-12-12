News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Art Night at Grey & Cash Dec. 12

The Monrovia Association of Fine Arts hosts an evening of local art and coffee at Grey & Cash, 425 S Myrtle Ave, on Dec. 12 from 6 to 9 p.m. For more information, email christine@monroviafinearts.org or call 483‑0560.

- Brad Haugaard

