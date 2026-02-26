News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Dinner at Knight Cap


Dinner tonight at Knight Cap, on the east side of Myrtle just south of Lime. Got the Beer Battered Fish Tacos for $14 and a beer for $6. Messy but delicious. 

- Brad Haugaard 

at

