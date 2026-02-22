News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Trader Joe’s recalls Chicken Fried Rice


Monrovia-based Trader Joe’s is recalling Chicken Fried Rice (SKU 33251), which “may be contaminated with foreign material, specifically glass. Affected codes are ‘Best By’ dates between 9/08/26 and 11/17/26.” Details.

- Brad Haugaard 

