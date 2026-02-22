News: brad.haugaard@gmail.com •
Restaurants
•
Library Activities
•
Facebook
•
X
•
More...
Monrovia History
Library Catalog
Monrovia Now for cellphones
My Posts
RSS feed
About MonroviaNow
Trader Joe’s recalls Chicken Fried Rice
Monrovia-based Trader Joe’s is recalling Chicken Fried Rice (SKU 33251), which “may be contaminated with foreign material, specifically glass. Affected codes are ‘Best By’ dates between 9/08/26 and 11/17/26.”
Details
.
- Brad Haugaard
at
2/22/2026
No comments:
Post a Comment
Older Post
Home
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment