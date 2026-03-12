News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Dinner at Something Healthy


Dinner at Something Healthy, on Shamrock, just north of Huntington. Got the Rosemary Sandwich with chicken and a Caesar side salad for $10.75 and an iced tea for $3.25. Very tasty, and - I assume - healthy.

