News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Monrovia History Library Catalog Monrovia Now for cellphones My Posts RSS feed About MonroviaNow

Council to consider proclaiming Vietnam War Veterans Day


At its next meeting the Monrovia City Council will consider naming March 29 as National Vietnam War Veteran's Day. Details

- Brad Haugaard

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)
Experimental. try to get to work on mobile devices