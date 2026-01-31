News: brad.haugaard@gmail.com •
Restaurants
•
Library Activities
•
Facebook
•
X
•
More...
Monrovia History
Library Catalog
Monrovia Now for cellphones
My Posts
RSS feed
About MonroviaNow
Lego free play at the Library, Feb. 11
Drop in for LEGO Free Play on Wed., Feb. 11, from 2:30 to 4:30 p.m. in the Library Story Room. Kids ages 2 to 12 can build with library-provided blocks.
Details
.
- Brad Haugaard
at
1/31/2026
No comments:
Post a Comment
Newer Post
Older Post
Home
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment