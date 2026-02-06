News: brad.haugaard@gmail.com •
Workshop on preserving fresh citrus
A hands-on workshop on preserving fresh citrus for home use will be held Saturday, Feb. 21, 10 to 11 a.m. at the Community Center. Food ED will present simple food-preservation methods to extend backyard harvests. RSVP
here
.
- Brad Haugaard
2/06/2026
