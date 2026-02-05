News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Trader Joe's rated top for consumer satisfaction in country


Monrovia-based Trader Joe's supermarket has been rated the best in the country for consumer satisfaction by the American Consumer Satisfaction Index. Details

- Brad Haugaard

