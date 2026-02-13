News: brad.haugaard@gmail.com  •  Restaurants  •  Library Activities  •  Facebook  •  X  • 
Library adds adult Chinese-language books


The Monrovia Library has introduced a new Adult Chinese Language Collection featuring fiction and nonfiction. Novels, memoirs, history, and other works.

- Brad Haugaard
